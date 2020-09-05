ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин опроверг сообщения о второй волне коронавируса в России

13:29
  • суббота
  • 05 сентября 2020

В регионах продолжается первая волна заболевания

Второй волны коронавируса в России нет. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24". Он отметил, что в настоящий момент в российских регионах продолжается первая волна.
Собянин рассказал Путину об испытаниях вакцины от коронавируса в Москве

Мэр сообщил, что некоторые регионы прошли пиковые значения заболеваемости. "Сегодня говорят о второй волне пандемии, на самом деле это не вторая волна - это прохождение первой волны разными регионами", - приводит слова Собянина РИА Новости.

По словам Собянина, некоторые российские субъекты в настоящее время находятся в "эпицентре этой ситуации".

В России число пациентов с COVID-19, находящихся в больницах, за 3 месяца сократилось в 3 раза. На текущий момент в стационарах находятся 90 тысяч человек.

В августе президент России Владимир Путин объявил о регистрации вакцины от коронавируса. Она поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года. Как стало известно, большинство россиян получат прививку в течение 7-12 месяцев.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Врачи в защитных костюмах в больнице
Врачи в защитных костюмах в больнице
Сергей Собянин посетил больницу
Сергей Собянин посетил больницу
Люди в медицинских масках в Москве
Люди в медицинских масках в Москве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.