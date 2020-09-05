Собянин опроверг сообщения о второй волне коронавируса в России

В регионах продолжается первая волна заболевания

Второй волны коронавируса в России нет. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24". Он отметил, что в настоящий момент в российских регионах продолжается первая волна.

Мэр сообщил, что некоторые регионы прошли пиковые значения заболеваемости. "Сегодня говорят о второй волне пандемии, на самом деле это не вторая волна - это прохождение первой волны разными регионами", - приводит слова Собянина РИА Новости.

По словам Собянина, некоторые российские субъекты в настоящее время находятся в "эпицентре этой ситуации".

В России число пациентов с COVID-19, находящихся в больницах, за 3 месяца сократилось в 3 раза. На текущий момент в стационарах находятся 90 тысяч человек.

В августе президент России Владимир Путин объявил о регистрации вакцины от коронавируса. Она поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года. Как стало известно, большинство россиян получат прививку в течение 7-12 месяцев.

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