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Дополнительные пункты вакцинации от гриппа заработали в столице из-за высокого спроса

14:10
  • суббота
  • 05 сентября 2020

Они расположены в разных районах города

100 тысяч москвичей привились от гриппа в первые дни вакцинации, что в 1,3 раза больше, чем годом ранее. Об этом заявила в субботу заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
В Роспотребнадзоре напомнили о необходимости вакцинации против гриппа

По ее словам, особенный ажиотаж наблюдается рядом с мобильными пунктами вакцинации. "Там прививку сделали уже более 33 тысячи москвичей, что почти в два раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году", - отметила Ракова.

В связи с высоким спросом власти приняли решение увеличить число мобильных пунктов вакцинации от гриппа. Таким образом время ожидания прививки будет минимизировано.

Так, заработали десять новых пунктов вакцинации. Они расположены около входа на территорию ВДНХ, возле метро "Алтуфьево", "Семеновская", "Новогиреево", "Речной вокзал", "Митино", "Юго-Западная" и "Молодежная". Еще один мобильный пункт находится около железнодорожной станции "Крюково".

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