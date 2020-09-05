Путин поблагодарил москвичей за вклад в борьбу с COVID-19

Московские врачи лично выезжали в регионы, отметил президент

Сегодня Москва отмечает 873-й день рождения. В парке Зарядье для гостей играет симфонический оркестр. Перед началом концерта с Днём города всех поздравили президент и мэр столицы, передает "ТВ Центр".

Владимир Путин в своём выступлении отметил - многовековая история и сама российская государственность неразрывно связаны с Москвой. Город успешно пережил испытания, связанные с пандемией. А граждане проявили высокую сознательность, сплочённость и дисциплину. Сейчас столица уверенно возвращается в привычный ритм жизни и развития

"Москва - один из крупнейших мегаполисов мира. Причем поражающий своей величавой и одновременно теплой красотой. Он притягателен как современный динамичный город, наполненный энергетикой новых идей и интересных прорывных решений. Они воплощаются в конкретные дела и достижения, и я хочу подчеркнуть - с каждым годом преображают Москву. Москвичи своим трудом, знаниями, талантом, напористостью уже не раз доказали, что способны решать самые сложные задачи. Так было и в сложный период эпидемии. Московские врачи провели в режиме онлайн множество семинаров, сами лично выезжали в регионы. Столица передала оборудование, лекарства. Как и во все времена, Москва была вместе с Россией, Россия - вместе с Москвой", - отметил Путин.

В свою очередь Сергей Собянин поблагодарил президента за большую помощь в борьбе с пандемией, а также всех тех, кто стоял на передовой в этот нелегкий период. Это врачи, работники транспорта, строители, волонтёры. И хотя ограничения затронули буквально все сферы экономики, Москва выдержала испытания.

"Меня спрашивают - а что будет дальше? Насколько вообще эта проблема сдвинет стратегию развития Москвы? Остановит те программы, которые нарабатывались годами? Скажу вам, что не остановит! Этому не бывать! С каждой неделей, месяцем мы видим, как возрождаются предприятия, бизнес, экономика. Создание мощного экономического региона, от которого во многом зависит благополучие всей страны, будет продолжаться, мы будем работать вместе с вами на благо Москвы, на благо страны. С праздником вас, с днем рождения Москвы", - отметил Собянин.

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