ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В саду "Эрмитаж" стартовал "Театральный марш"

15:03
  • суббота
  • 05 сентября 2020

Он проходит уже в восьмой раз

В День города в саду "Эрмитаж" стартовал "Театральный марш" - настоящий марафон для любителей сценического искусства. Живая музыка, зажигательные танцы и лучшие спектакли - всё под открытым небом на одной площадке, передает "ТВ Центр".

Фестиваль "Театральный марш" уже восьмой по счету. Огромное творческое пространство под открытым небом. С утра и до вечера - спектакли более 10 московских театров. Все это в атмосфере красивейшего московского парка.

Премьеры прошлого – неоконченного сезона покажут театр на Таганке и театр имени Пушкина, Школа драматического искусства и театр Олега Табакова, театр "Практика" и музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко, "Балет Москва" и Электротеатр "Станиславский".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Фестиваль "Театральный марш"
Фестиваль "Театральный марш"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.