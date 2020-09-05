Он проходит уже в восьмой раз

В День города в саду "Эрмитаж" стартовал "Театральный марш" - настоящий марафон для любителей сценического искусства. Живая музыка, зажигательные танцы и лучшие спектакли - всё под открытым небом на одной площадке, передает "ТВ Центр".

Фестиваль "Театральный марш" уже восьмой по счету. Огромное творческое пространство под открытым небом. С утра и до вечера - спектакли более 10 московских театров. Все это в атмосфере красивейшего московского парка.

Премьеры прошлого – неоконченного сезона покажут театр на Таганке и театр имени Пушкина, Школа драматического искусства и театр Олега Табакова, театр "Практика" и музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко, "Балет Москва" и Электротеатр "Станиславский".

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