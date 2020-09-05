Собянин: Северный речной вокзал станет одним из лучших мест отдыха в Москве

Мэр рассказал о благоустройстве территории парка и набережной Северного речного вокзала

В Москве завершилась масштабная реконструкция Северного речного вокзала. Не одно десятилетие уникальный архитектурный комплекс пребывал в плачевном состоянии. И вот снова предстал перед жителями и гостями столицы в первозданном великолепии. Однако, по словам мэра Сергея Собянина, это не единственный подарок ко Дню города.

Этого пункта в экскурсионной программе не было, но так совпало, что сегодня гости из Петербурга сразу попали на прогулку по Северному речному вокзалу. Вот уж действительно - с корабля на бал.

Среди первых посетителей и мэр столицы. Сергей Собянин осматривает итоги масштабной реконструкции.

"Какой замечательный подарок сделали мы ко Дню города. Причальные стенки, набережные - всё это находилось в таком плачевном состоянии. Мы практически чуть не потеряли этот замечательный памятник. Три года работы, изысканий, проектирования, обсуждения проектов реконструкции, восстановление и около двух лет интенсивной работы дали свой результат. Теперь эта жемчужина города возвращена москвичам. Я поздравляю вас с этим", - отметил Собянин.

Памятник советского ампира. Каждая деталь здесь - часть истории. Центральный вестибюль с гербами союзных республик. Чудом сохранившиеся люстры в зале ожидания. 24 мраморных панно на фасаде - напоминание о знаковых событиях в жизни страны 30-х годов прошлого века. Например, как осваивали Северный полюс. Именно с акватории Москвы-реки взлетали самолеты, отправляющиеся в опасные экспедиции. Прототип одного из них - теперь экспонат под открытым небом. Старинные часы на башне вновь показывают точное московское. А знаменитый шпиль со звездой - как символ навигации. Есть на Речном вокзале и секретная комната.

Сейчас бы мы сказали - зал правительственных делегаций. Тогда в духе времени - кабинет особого назначения. Для первых лиц государства. Известно, что Иосиф Сталин присутствовал на церемонии открытия вокзала, но заходил ли именно в эту комнату, не установлено. Возможно, отправил отсюда телеграмму, сидя за столом с зелёным сукном.

Уникальные кадры. На месте будущего речного вокзала ещё котлован. Строителей на трудовые подвиги подбадривает духовой оркестр. Вокзал был открыт в 37-м, ремонтировался всего один раз. В 90-х речные перевозки стали сокращаться. Вокзал пришел в упадок. Здание начало рушиться. А в 2009 году его закрыли.

Среди новых архитектурных объектов - точная копия канала имени Москвы. Символическое движение по нему мэр открыл вместе с воспитанниками судомодельного кружка.

17 обновленных причалов для различных типов судов. Пассажиры могут отдохнуть в парке. Его благоустройство - один из самых масштабных городских проектов за последнее десятилетие. Общая площадь - почти 50 гектаров.

С вокзала - в депо. Сегодня, в день рождения столицы, Сергей Собянин осмотрел поезда метро нового поколения. Увеличенный дверной проем, сквозной проход между вагонами, USB-зарядки у каждого кресла. И главное - совершенно бесшумный ход.

"Сегодня мы принимаем новый поезд "Москва-2020", который по своим параметрам во многом лучше предыдущих поездов. И за три года мы должны получить около 1300 вагонов "Москва-2020", что до 80 процентов обновит парк московского метро новым подвижным составом", - сообщил Собянин.

Обновленный речной вокзал и новый подвижной состав - именно такие подарки делают город современней и моложе.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".

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