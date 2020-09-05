Мощные ливни обрушились на Благовещенск (видео)

В МЧС предупреждают: дожди в Амурской области будут идти все выходные

В Благовещенске устраняют последствия мощных ливней, которые принёс тайфун "Майсак". За сутки в городе выпало около 80 процентов месячной нормы осадков, передает "ТВ Центр".

Под водой - 12 автомобильных дорог. Подтоплены и социально значимые объекты - больницы, детские сады и школы. Эвакуировали 600 учеников. В одном из районов пришлось ремонтировать единственный пешеходный мост, который размыло потоком.

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