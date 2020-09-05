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МИД России: над "Новичком" работали специалисты США и НАТО

15:50
  • суббота
  • 05 сентября 2020

Москва ранее призвала Берлин к сотрудничеству и обмену информацией

Над отравляющими боевыми веществами из группы "Новичок" работали специалисты многих западных государств, а также специализированных структур Североатлантического альянса. Об этом сообщили в субботу в Министерстве иностранных дел России в связи с "многочисленными враждебными заявлениями" ряда стран по ситуации вокруг Алексея Навального.
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"В США, к примеру, разработчикам технологий их боевого применения официально выдано более полутора сотен патентов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.

Накануне в Белоруссии опубликовали записи разговора Польши и ФРГ по поводу "отравления" Навального, которые были перехвачены разведкой.

Ранее стало известно, что эксперты из лаборатории Бундесвера обнаружили в организме Алексея Навального следы яда из группы "Новичок". Москва призвала Берлин к сотрудничеству и обмену информацией. В МИД России отметили, что заявления Германии не подкреплены никакими фактами.

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