Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Церемония сопровождалась игрой оркестра Преображенского полка

Мэр столицы Сергей Собянин 5 сентября возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. В церемонии приняли участие представители многих общественных организаций.

Кроме того, в мероприятии участвовал оркестр Преображенского полка. Участники церемонии почтили минутой молчания память погибших воинов, передает ТАСС.

Москва в субботу отмечает День города. Столице исполнилось 873 года. Во многих парках звучит живая музыка, проходят мастер-классы, а также интеллектуальные состязания.

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