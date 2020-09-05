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Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

16:53
  • суббота
  • 05 сентября 2020

Церемония сопровождалась игрой оркестра Преображенского полка

Мэр столицы Сергей Собянин 5 сентября возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. В церемонии приняли участие представители многих общественных организаций.

Кроме того, в мероприятии участвовал оркестр Преображенского полка. Участники церемонии почтили минутой молчания память погибших воинов, передает ТАСС.

Москва в субботу отмечает День города. Столице исполнилось 873 года. Во многих парках звучит живая музыка, проходят мастер-классы, а также интеллектуальные состязания.

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Сергей Собянин возлогает цветы к Могиле Неизвестного солдата
Сергей Собянин возлогает цветы к Могиле Неизвестного солдата
Возложение цветов к Могиле Неизвестного солдата
Возложение цветов к Могиле Неизвестного солдата
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