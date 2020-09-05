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Лукашенко назвал главную проблему Белоруссии

17:33
  • суббота
  • 05 сентября 2020

Белорусский лидер провел совещание с членами Совета безопасности страны

Ключевая задача и главная проблема для белорусских властей – это стабильность экономики. Такое заявление сделал президент страны Александр Лукашенко в ходе совещания Совбеза.
Совбез ООН обсудил ситуацию в Белоруссии

По его мнению, если есть экономика – то будет и все остальное. "Нет экономики - тогда не надо рассчитывать ни на идеологию, ни на безопасность, спокойствие в стране", - сказал он.

Белорусский лидер отметил, что стране необходимо нарастить экспорт продуктов питания и ряда других товаров. "Мы не останавливались, мы производим, и у нас есть шанс, которым сегодня пользуемся, продать нашу продукцию", - приводит ТАСС слова Лукашенко.

3 сентября премьер-министр России Михаил Мишустин провел встречу с Лукашенко. В обсуждении был достигнут прогресс в создании Союзного государства с Белоруссией, что позволит убрать барьеры между двумя странами в области экономики.

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