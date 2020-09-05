День города: москвичи и гости столицы окунулись в атмосферу праздника

В Москве ко Дню города подготовлена большая культурная программа

Несмотря на корректировки, внесенные в программу Дня города в этом году, москвичи и гости столицы все же получили прекрасную возможность окунуться в атмосферу праздника. Во всех районах мегаполиса организованы развлекательные программы. Сквозной темой празднования стала "Музейная Москва". Чтобы совершить путешествие во времени, достаточно отправиться в ближайший парк. Положительные эмоции гарантированы.

Подробнее – в репортаже Елены Макаровой

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