Адвокат дал прогноз по приговору Ефремову

Обвинение попросило суд приговорить актера к 11 годам колонии

Актер Михаил Ефремов может получить от шести до восьми лет заключения в колонии общего режима. Такое мнение в интервью телеканалу "Москва-24" высказал защитник артиста Эльман Пашаев, передает ТАСС.

Приговор Михаилу Ефремову, как ожидается, огласят 8 сентября. Обвинение требует для актера 11 лет колонии общего режима. Адвокаты просят "справедливый приговор", однако без лишения свободы.

Сам Ефремов на заседании суда признал свою вину в ДТП.

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