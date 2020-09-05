Следователи провели 40 экспертиз в связи с отравлением Навального

Без конкретных данных от немецкой стороны следствие затруднено

Следователями Следственного управления на транспорте Министерства внутренних дел России по Сибирскому федеральному округу проводится доследственная проверка в связи с госпитализацией Алексея Навального 20 августа в городе Омске. Об этом сообщил врио начальника СУ на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу Сергей Потапов.

Так, произведен осмотр гостиничного номера, в котором проживал Навальный и участок местности по маршруту его передвижения. Изъяты и направлены н эксперту порядка 500 объектов, среди которых продукты питания и одежда Навального. Произведены смывы с поверхности салона самолета, а также мебели в кафе аэропорта. Проанализированы данные с систем видеонаблюдения. Всего на сегодняшний день проведено более 40 экспертиз.

Проведено около 40 осмотров мест пребывания Навального в Томске, Омске и Москве, опрошены лица, находящиеся в местах, через которые проходил маршрут Навального, сотрудники Фонда Навального, которые неотлучно находились с ним все это время. Сотрудники гостиницы, в которой он проживал. Таксисты, сотрудники досмотровой зоны аэропорта.

"С учетом появления в СМИ информации об обнаружения ФРГ в организме Навального следов яда сотрудники транспортной полиции проводят дополнительные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Отрабатываются дополнительные версии произошедшего. Но без конкретных данных от немецкой стороны нам сложно работать по этой теме, а их нам не предоставляют, несмотря ни на какие запросы", - отметил Потапов.

Сотрудниками полиции одновременно проверяются версии увлечения Навального различными диетами, которые на фоне имеющегося у Навального хронического панкреатита вполне могли привести к ухудшению здоровья.

Из имеющихся в материалах доследственной проверки экспертов следует, что на поверхностях ватного тампона со смывами с ладоней Навального и на срезах ногтевых пластин Навального наркотических средств, психотропных веществ, сильнодействующих ядовитых веществ не выявлено.

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