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Российские врачи предложили ФРГ создать экспертную группу по Навальному

20:16
  • суббота
  • 05 сентября 2020

Эксперты двух стран должны "посмотреть основную причину" его состояния, отметил Рошаль

Национальная медицинская палата России обратилась к немецкой врачебной палате, чтобы вместе создать экспертную группу для оценки состояния Алексея Навального. Об этом сообщил в субботу доктор Леонид Рошаль.

"Если окажется, что действительно Навальный был отравлен, мы считаем, что необходимо в России возбудить уголовное дело", - приводит ТАСС слова Рошаля.

По словам Рошаля, причины случившегося до сих пор не ясны, российские медики сработали хорошо и вывели Навального из тяжелого состояния. Между тем проведенные в России исследования не выявили отравления.

Ранее сообщалось, что эксперты из лаборатории Бундесвера обнаружили в организме Навального следы яда из группы "Новичок". Россия призвала ФРГ к сотрудничеству и обмену информацией.

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