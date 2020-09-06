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В Москве от коронавируса вылечились более 221 тысячи человек

09:59
  • воскресенье
  • 06 сентября 2020

За сутки - 963 пациента

Московские врачи за сутки вылечили 963 пациента, у которых ранее была диагностирована коронавирусная инфекция. Таким образом всего вылечившихся от COVID-19 в столице – 221 370 человек.

Новые данные привела заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться.

В Москве вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы.

Накануне Сергей Собянин опроверг сообщения о второй волне коронавируса в России. Мэр Москвы отметил, что в настоящий момент в российских регионах продолжается первая волна.

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