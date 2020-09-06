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Эвакуация Петросяна и Винокура с выступления в Сочи попала на видео

10:29
  • воскресенье
  • 06 сентября 2020

Артистам и зрителям пришлось покинуть зал

Евгения Петросяна и Владимира Винокура эвакуировали с выступления в Сочи после анонимного звонка о минировании. Видео инцидента опубликовал в своем блоге в инстаграме Винокур.

"Съемка "Юморины" была прервана сообщением о возможной угрозе для жизни!" - написал Винокур в инстаграме.

Ранее артисты приехали в Краснодарский край, чтобы дать первый за несколько месяцев концерт.

На записи видно, что ведущему мероприятия пришлось прервать выступление Петросяна, после чего артисты и зрители покинули зал.

Подозрительных предметов в ходе проверки полицией обнаружено не было.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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