Эвакуация Петросяна и Винокура с выступления в Сочи попала на видео

Артистам и зрителям пришлось покинуть зал
Евгения Петросяна и Владимира Винокура эвакуировали с выступления в Сочи после анонимного звонка о минировании. Видео инцидента опубликовал в своем блоге в инстаграме Винокур.
"Съемка "Юморины" была прервана сообщением о возможной угрозе для жизни!" - написал Винокур в инстаграме.
Ранее артисты приехали в Краснодарский край, чтобы дать первый за несколько месяцев концерт.
На записи видно, что ведущему мероприятия пришлось прервать выступление Петросяна, после чего артисты и зрители покинули зал.
Подозрительных предметов в ходе проверки полицией обнаружено не было.
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