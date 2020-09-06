В России за сутки выявили 5195 заразившихся COVID-19

В Москве за последние 24 часа зарегистрировали 620 положительный тест на коронавирус

Число заразившихся коронавирусом увеличилось в России за сутки на 5195, общее количество инфицированных достигло 1 025 505.

Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции, за сутки в России от коронавируса умер 61 человек, за все время - 17 820 человек. Согласно данным штаба, общее число умерших составило 1,74% от всех заразившихся в России.

Число уже выздоровевших россиян, у которых ранее диагностировали коронавирус, за сутки возросло на 2 823, до 840 949.

Наибольшее число новых случаев коронавируса зарегистрировано в Москве - 620, Санкт-Петербурге - 192, Подмосковье – 167. Наименьшее число новых случаев отмечено в Чечне и Еврейской автономной области - по семь, Ненецком автономном округе - два.

5 сентября оперштаб сообщил о 5205 новых случаях коронавируса.

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