Любимой Москве - 873: жители столицы продолжают праздновать День города

Праздничные программы подготовили во всех столичных парках

Цветы, флаги, музыка и улыбки на лицах. Москвичи празднуют день рождения любимого города. Сегодня торжества продолжаются. В этом году они проходят под знаком музеев столицы. Накануне и в центре, и на окраинах, в парках состоялись художественные пленэры, исторические реконструкции. И был дан старт театральному сезону.

Энергия, кураж, творчество! Вот такая незабываемая праздничная атмосфера в саду "Эрмитаж". 12-тичасовой театральный марафон. С днем рождения, любимый город! В партере никому не сидится. Благодарные зрители артистов вызывают "на бис".

Накопившаяся энергия, наконец, нашла выход. Музыка, театральные и пластические спектакли - все это фестиваль "Театральный марш". Уже 8-й по счету.

В саду "Эрмитаж" в день города - сразу десяток постановок. Когда еще увидишь оркестр академического театра под открытым небом?

На двух сценах в режиме нон-стоп разыгрывают комедию и трагедию. Кажется, все движения отточены, но нет, от волнения никуда не деться.

Премьеры неоконченного сезона - от лучших театров Москвы. Такой творческий подарок столице.

- Москва, с днем рождения! Будь ещё краше, лучше! - Москва стала бесподобной, просто бесподобной. Во-первых, чистая, красивая, люди улыбаются. Вот знаете, какая-то аура хорошая у Москвы.

Но Москва - она не только красивая, но и сильная. Потому что люди, которые здесь живут - отзывчивые, очень ответственные и сплочённые. Об этом говорили президент Владимир Путин и мэр Сергей Собянин, поздравляя горожан в парке "Зарядье". Они подчеркнули, что именно благодаря трудолюбию, доброте и состраданию москвичей, городу удалось преодолеть серьёзные испытания во время пандемии.

Праздничные программы ко Дню города подготовили во всех столичных парках. В некогда царской резиденции - в Коломенском - раскинулась стрелецкая слобода.

Забрасывают сети рыбаки, в кузне - раздувают меха, чистят ружья стрельцы. В Парке Горького - во всеоружии художники-любители. Мольберты, холсты и краски. Темой пленэра стала Москва-именинница.

А в Лианозове ожили персонажи картин любимых мастеров. Вот ямщики-старообрядцы - герои Бориса Кустодиева из "Московского трактира" - затянули песню.

Вот вполне себе реальная картина времен крепостного быта. И сколько ещё историй. Картины из коллекции Третьяковской галереи перенесли в Москву XIX века.

В центре и на окраинах, в парках и на площадях, во дворах и на набережных - весь город до вечера пел, плясал и веселился. Любимой столице - 873! А значит пожелания процветания и долголетия очень кстати!

Анастасия Мартынова, Екатерина Гоголева, Полина Кастрицкая и Анна Пешехонова, "ТВ Центр", Москва.

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