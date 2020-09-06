В Приморье готовятся к тайфуну "Хайшен"

В регион перебрасывают дополнительные силы МЧС и спецтехнику

В Приморье перебрасывают дополнительные силы МЧС и спецтехнику. На регион стремительно надвигается тайфун "Хайшен". Спасатели предупреждают: стихия придёт гораздо раньше, чем ожидалось.

В усиленном режиме работают бригады коммунальных служб. Власти планируют закрыть некоторые дороги и мосты. При этом Дальний Восток ещё не оправился от предыдущего тайфуна "Майсак" - без света до сих пор остаются около 20 тысяч человек. По прогнозам, уже завтра порывы ветра могут достигать 32 метров в секунду, пройдут ливни с грозами. Свою силу тайфун уже показал в Японии. Там массово эвакуируют жителей южных и западных префектур.

Улицы городов обезлюдели, в жилых кварталах нет света в окнах. Лишь редкие автомобилисты спешат под дождём на север - подальше от береговой черты. Приближение второго за неделю тайфуна в стране ожидают со страхом. Тропический циклон "Хайшен" - что в переводе значит "морской бог" - вот-вот обрушится на те же районы, что ещё не оправились от удара тайфуна "Майсак". На снимках со спутника видно, как на смену одному урагану тут же приходит другой. Скорость ветра достигает 70 метров в секунду. Метеорологи предупреждают: высота и сила волн может быть сравнима с цунами. А значит, они преодолеют защитные дамбы. И с берега просто смоет постройки, мосты и дороги.

В эвакуации уже больше полумиллиона человек. Отменены 500 авиарейсов, приостановлено железнодорожное сообщение, закрыты заводы. Прекращена операция по поиску выживших с пропавшего судна, которое перевозило крупный рогатый скот. Из 43 членов экипажа живыми обнаружены лишь двое. Апокалиптическую картину дополняет аномальная жара - идущие с юга ветра раскалили воздух до сорока градусов. Первым на пути супертайфуна лежит остров Окинава. Потом "Хайшен" накроет южные префектуры острова Кюсю. И направится дальше в сторону Корейского полуострова.

Дыхание стихии уже ощущают и там. Но в центре новостных выпусков на северокорейском телевидении - посещение главой государства районов на восточном побережье. Товарищ Ким Чен Ын лично осматривает масштабные разрушения от предыдущего тайфуна "Майсак". Для Северной Кореи последствия оказались наиболее трагическими. Десятки человек погибли, разрушены более тысячи домов, затоплены обширные сельхозугодья. Глава государства уверен: с эвакуацией опоздали из-за халатности местных чиновников. Все они будут сурово наказаны.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр".

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