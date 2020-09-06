В Москве прошла ночная велогонка

На массовый заезд собрались 2600 участников

На велосипеде - по самым красивым местам Москвы. В центре столицы прошла ночная гонка - первый в России этап кубка "Тур де франс".

Мероприятие собрало людей разных возрастов и уровней подготовки, которых объединяет любовь к велоспорту. Главное условие - быть старше 18 лет, а также иметь транспорт и защитную экипировку. Маршрут начинался в "Лужниках" и пролегал через живописные улицы и набережные города.

Спортивное событие подготовила "Лига героев" совместно с французскими коллегами - организаторами "Тур де франс". На массовый заезд собрались 2600 участников. Такого ажиотажа не ожидал никто.

"Это максимум, который был позволен, поэтому мы вынуждены были закрыть регистрацию чуть раньше. И, как видите, все приехали. Невероятное количество велосипедов, сегодня 3 дистанции - 20, 45 и 90 километров. Я попробую себя на дистанции 45", - сообщила Ксения Шойгу, руководитель "Лиги героев".

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