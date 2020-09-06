Ресин осмотрел строительство храмового комплекса Живоначальной Троицы

Церковь возводится в стиле классических московских усадеб XIX века

На юге Москвы идёт строительство храмового комплекса Живоначальной Троицы. Площадку посетил советник мэра и Патриарха Владимир Ресин, передает "ТВ Центр".

Церковь возводится в стиле классических московских усадеб XIX века. Сейчас идёт кирпичная кладка основания звонницы, а также заливка купола. В конце месяца готовятся водрузить кресты. До конца года планируют полностью закрыть тепловой контур здания храма.

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