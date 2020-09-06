"Мы самые счастливые!" Виктория Лопырева показала фото подросшего сына

Телеведущая опубликовала редкий семейный снимок

Телеведущая Виктория Лопырева опубликовала в своем инстаграме редкий семейный снимок - фотографию с мужем Игорем Булатовым и их общим сыном Марком-Лионелем.

"Мы самые счастливые! Спасибо Марку-Лионелю за то, что выбрал нас год и семь месяцев назад", - подписала Лопырева фотографию.

Днем ранее телеведущая показала увлечения своего сына. На видео малыш постигает азы футбола.

Для Лопыревой брак с Булатовым стал вторым. С 2013 по 2015 год она была замужем за футболистом Федором Смоловым.

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