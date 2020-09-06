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В России ответили на заявление МИД Германии по ситуации с Навальным

12:24
  • воскресенье
  • 06 сентября 2020

Берлин тормозит процесс расследования, к которому сам и призывает, уверена Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление своего коллеги из Германии, главы МИД ФРГ Хайко Мааса, по ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным.

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Ранее Маас пригрозил реакцией Германии в случае, если Россия в ближайшие дни не предпримет шаги по расследованию инцидента с Навальным.

В своем ответе на заявление главы МИД ФРГ Захарова напомнила, что немецкая сторона так и не ответила на запрос Генпрокуратуры России.

"Где же эта "срочность", на которой Вы настаиваете? Ее очень не хватает именно немецкой стороне… Не направляя ответ, Берлин тормозит процесс расследования, к которому призывает. Специально?" – написала Захарова в фейсбуке.

Навальный находится в коме в больнице "Шарите" в Берлине. Немецкие специалисты нашли в крови оппозиционера отравляющие вещества, однако врачи из Омска, где ранее лечился Навальный, никаких ядов не обнаружили. Российские врачи полагают, что у Навального нарушился обмен веществ.

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