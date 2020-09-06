ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин призвал фильтровать "поток слухов" о коронавирусе

12:46
  • воскресенье
  • 06 сентября 2020

По словам мжра, жителям Москвы нужно быть более оптимистичными

Мэр Москвы Сергей Собянин в ответ на вопрос о возможности введения в столице карантина по коронавирусу порекомендовал гражданам фильтровать "поток слухов и домыслов". По его мнению, необходимо жить реальной жизнью и быть оптимистичными.

"Нас всегда чем-то пугают. Но в этом наша жизнь. Просто нам надо, извините, фильтровать весь этот поток всяких слухов, домыслов и так далее — и жить реальной жизнью", - заявил Собянин в интервью НТВ.

Мэр также констатировал, что столица справилась с ударом пандемии, несмотря на почти двукратное падение оборотов малого и среднего бизнеса.

Собянин также рассказал, что число серьезных преступлений во время пандемии значительно снизилось, до 40%, а единственный всплеск был в области мошенничества.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Сергей Собянин посетил больницу
Сергей Собянин посетил больницу
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.