Собянин призвал фильтровать "поток слухов" о коронавирусе

По словам мжра, жителям Москвы нужно быть более оптимистичными

Мэр Москвы Сергей Собянин в ответ на вопрос о возможности введения в столице карантина по коронавирусу порекомендовал гражданам фильтровать "поток слухов и домыслов". По его мнению, необходимо жить реальной жизнью и быть оптимистичными.

"Нас всегда чем-то пугают. Но в этом наша жизнь. Просто нам надо, извините, фильтровать весь этот поток всяких слухов, домыслов и так далее — и жить реальной жизнью", - заявил Собянин в интервью НТВ.

Мэр также констатировал, что столица справилась с ударом пандемии, несмотря на почти двукратное падение оборотов малого и среднего бизнеса.

Собянин также рассказал, что число серьезных преступлений во время пандемии значительно снизилось, до 40%, а единственный всплеск был в области мошенничества.

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