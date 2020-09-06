Собянин: экономика Москвы лучше Запада выдержала удар пандемии

За два месяца она практически восстановилась до уровня объемов прошлого года

Экономика Москвы справилась с ударом пандемии лучше, чем экономики на Западе. Такую оценку дал мэр столицы Сергей Собянин.

"Все-таки удар мощнейший, вы видите, что происходит во всем мире с экономикой. Даже мощнейшие экономики: европейская, американская - они находятся не в лучшем состоянии. Должен сказать, что в Москве экономика по сравнению с тем, что происходит даже на Западе, выдержала этот удар лучше", - сообщил Собянин.

По его словам, буквально за два месяца экономика столицы практически уже восстановились до уровня объемов прошлого года.

"Это дорогого стоит. Конечно, оно не само по себе - это мощное вливание и помощь федеральных властей", - рассказал Собянин в интервью НТВ.

Ранее мэр призвал москвичей фильтровать информацию о коронавирусных ограничениях в Москве и быть оптимистичными.

По данным оперативного штаба по распространению коронавирусной инфекции, в столице за последние сутки подтверждено 620 новых случаев заражения COVID-19.

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