Патриарх Кирилл возвел нового экзарха Белоруссии Вениамина в сан митрополита

Предстоятель РПЦ пожелал ему духовной мудрости

Патриарх Кирилл назначил митрополитом епископа Минского и Заславского Вениамина, нового экзарха всея Беларуси, передает "Интерфакс".

Предстоятель РПЦ во время литургии в Храме Христа Спасителя в Москве пожелал духовной мудрости в управлении Белорусским экзархатом новому патриаршему экзарху Вениамину.

"Мы надеемся, что в то время, которое нельзя назвать легким, в том числе и для Белой Руси, у вас будут мудрость и духовная сила таким образом духовно вести свой народ, чтобы избегать всякого рода разделений, могущих нанести непоправимый вред духовной и национальной жизни белорусского народа. И одновременно - чтобы не только мир, но и справедливость торжествовали в белорусском обществе", - сказал патриарх Кирилл.

Бывший епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин (Тупеко) был назначен митрополитом Минским и Заславским, патриаршим экзархом всея Беларуси, решением Священного Синода от 25 августа 2020 с сохранением временного управления Борисовской епархией.

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