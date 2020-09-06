Куда сходить в День города в Москве

Празднования продлятся до вечера воскресенья

В эти выходные Москва отмечает свой 873-й день рождения. На этот раз пришлось отказаться от масштабных гуляний в центре. Чтобы снизить риск распространения коронавирусной инфекции, праздник сделали тихим, "домашним". Точки притяжения - в музеях, в скверах и парках в каждом районе. Но даже в этих условиях нашлось место и торжественным моментам, и долгожданным открытиям.

Энергия, кураж, творчество. Вот такая незабываемая праздничная атмосфера в саду "Эрмитаж". 12-часовой театральный марафон. С днем рождения, любимый город!

Музыкальные, театральные и пластические спектакли - все это фестиваль "Театральный марш". Уже 8-й по счету.

В саду "Эрмитаж" в день города - сразу десяток постановок. Когда еще увидишь оркестр академического театра под открытым небом?

На двух сценах в режиме нон-стоп играют комедию и трагедию. Кажется, все движения отточены, но волнения никуда не деться.

Премьеры от лучших театров Москвы - творческий подарок столице. На вопрос, правда ли, что театральный марш даёт некий старт символический театральному сезону, ответила продюсер фестиваля "Театральный марш" Ирина Апексимова: "Да, мы специально поэтому и называем - марш в театр, хештег марш в театр, потому что начинается театральный сезон".

В разгар дня концерт в "Зарядье", посвящённый Дню города, посетили президент Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. Глава государства поздравил всех с праздником и отметил, что после испытаний пандемией столица уверенно возвращается к привычной жизни. В свою очередь, Сергей Собянин подчеркнул, что проблемы, вызванные распространением коронавируса, не остановили программу развития столицы. Один из примеров - обновленный Северный Речной Вокзал.

Памятник советского ампира открыли после масштабной реконструкции. В нем, что ни деталь, то часть истории. Например, 24 мраморных панно на фасаде напоминают об освоении Северного полюса.

Старинные часы на башне вновь показывают точное московское время. А знаменитый шпиль снова венчает пятиконечная звезда.

"Три года работы, изысканий, проектирования, обсуждения проектов реконструкции, восстановление и около двух лет интенсивной работы дали свой результат. Сегодня это, можно сказать, что это такая жемчужина города возвращена москвичам. Я поздравляю вас с этим", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

В парке близ вокзала отреставрированы исторические фонтаны и скульптуры. Прекрасное место для прогулок. Для тех, кто ищет праздника, добро пожаловать в столичные парки. Программа - на разный вкус и возраст. В некогда царской резиденции - в Коломенском - раскинулась стрелецкая слобода.

В Парке Горького во всеоружии - художники-любители. Мольберты, холсты и краски. Темой пленэра стала Москва-именинница.

А в Лианозове ожили персонажи картин любимых мастеров. Вот ямщики-старообрядцы - герои Бориса Кустодиева из "Московского трактира" - затянули песню (см. видео).

Вот вполне реальная картина времен крепостного быта. А вот Москва рубежа двух веков по мотивам полотен из коллекции Третьяковской галереи.

Филиалом Ботанического сада стала Манежная площадь. Там можно прогуляться по 35-метровой экотропе. А в "Лужниках" - спорт и состязания.

В центре и на окраинах, в парках и на площадях, во дворах и на набережных - все выходные столица отмечает свой 873-й день рождения. Празднования продлятся до вечера воскресенья.

Анастасия Мартынова, Екатерина Гоголева, Полина Кастрицкая и Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

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