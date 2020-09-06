Прививку от гриппа сделали уже 100 тыс. москвичей

Пройти вакцинацию можно бесплатно

С 1 сентября в Москве стартовала прививочная кампания от сезонного гриппа. Пройти вакцинацию - причём совершенно бесплатно - можно не только в поликлиниках столицы, но и в мобильных пунктах.

Они установлены у станций метро и МЦК, железнодорожных платформ и в центрах "Мои документы". Процедура занимает не более 15 минут. Главное, иметь при себе паспорт. Перед инъекцией - обязательный медосмотр: врач определит возможные противопоказания.

За первые несколько дней прививки уже сделали 100 тысяч горожан, передает "ТВ Центр". Желающих настолько много, что число мобильных пунктов к выходным увеличили. Медики подчёркивают, что в период пандемии традиционная вакцинация от сезонного гриппа становится ещё более важной.

"Сочетание двух вирусных инфекций ОРВИ и гриппа, с одной стороны, и, с другой стороны, коронавриуса - это необычное сочетание. Оно не изучено на сегодняшний день. Но вирусологи, иммунологи, эпидемиологи считают, что это сочетание несёт в себе много рисков. Поэтому защитить себя от гриппа именно сейчас, именно накануне - очень важная задача!" – сказал руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

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