Кто и зачем скупает графские развалины в Подмосковье

Предприниматели предпочитают покупать усадьбы в России вместо замков во Франции

Успешных бизнесменов - потянуло к земле. Миллионеры и миллиардеры скупают графские развалины. Заброшенных поместий, тех, где жизнь кипела ещё в XIX веке, в России около двух тысяч. Четверть из них - в московском регионе. Возродить усадьбы можно, но это долго и очень дорого.

Вокруг - жизнь, суета, новенькие спальные районы. А здесь - в усадьбе Виноградово - время будто остановилось. И часовая башня, и два деревянных здания дворца держатся на честном слове. Подмосковные власти долго пытались найти новых хозяев - мол, заберите в льготную аренду - рубль за метр. Здесь же и предки Пушкина жили, и Державин с Карамзиным гостили, Крылов басни одну за другой строчил! Не помогло. Хорошо, Москва сама предложила передать ей Виноградово, чтобы начать её спасение. А как быть с остальными? Список большой - только в Подмосковье почти полтысячи позабытых-позаброшенных усадеб - в печальном листе ожидания. Хорошо, что их разрешили покупать, говорят эксперты. Иначе - дело плохо.

"Усадьбы деградировали за 90-е годы. Потому что ушли хозяева. Школы, детские сады, иногда психиатрическая больница размещалась. Они ушли, а новые хозяева не пришли. И вот новые хозяева пришли в эти 40-50 усадеб", - заявил Виссарион Алявдин, президент Национального фонда возрождения русской усадьбы.

В числе этих новых хозяев - Андрей Ковалев. Бизнесмен купил одну из самых знаменитых и самых разрушенных усадеб - Гребнево. Ему нужно было пространство под гигантскую коллекцию антиквариата.

"Я решил купить замок во Франции. Я долго искал. И уже договорился о покупке. А потом подумал – что я там буду делать? Что я там - русский человек - делать-то буду? И тут вижу объявление – продается усадьба Гребнево. Приезжаю. Но это ужас просто, что я здесь увидел", - рассказал Андрей Ковалёв, владелец усадьбы Гребнево.

Каждый владелец после сделки тут же подписывает охранный договор, где четко обозначено: что можно, что нельзя, за что он теперь отвечает. Стоимость реставрации нередко доходит до сотен тысяч - за один квадратный метр. Поразмыслив, бизнесмен всё-таки согласился спасти Гребнево. Моментально влившись в ряды неисправимых идеалистов и сумасшедших романтиков.

"А какая прибыль? Никакой! Ноль! Это только вложение. И, может быть, ваши дети когда-нибудь получат первые копейки в прибыль. А так – расходы", - сказал Виссарион Алявдин, президент Национального фонда возрождения русской усадьбы.

Андрей Ковалёв в ближайшие 100 лет прибыли и не ждёт. Всеми силами пытается это место уже сейчас заставить работать. Здесь проводятся съезды, фестивали, тренинги, бизнес-пикники и сольные концерты самого хозяина. Жизнь прямо-таки кипит на фоне руин.

"У меня возникла идея, такого нет нигде у нас, из реставрации сделать своего рода шоу. Чтобы вы могли прийти, вам дали кирпич, какой-то раствор. То есть люди, волонтеры могли бы участвовать", - заявил Ковалев.

К восстановлению усадьбы "Гусева полоса" в Сколково волонтёров не привлекали. Удивительное по своей красоте здание подверглось научной реставрации под контролем столичного департамента Культурного наследия. Новый владелец Алексей Сёмин - контролирует процесс дистанционно, поскольку живёт во Франции, в собственном, им же и отреставрированном замке. Что касается сколковского приобретения, то бизнесмен собирается зарабатывать на проведении различных мероприятий - от юбилеев с банкетами до презентаций. Осталось только наполнить дом антикварной мебелью - и добро пожаловать! В далёкое прошлое.

Подробности смотрите в репортаже Ольги Стрельцовой.

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