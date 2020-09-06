"Возраст не имеет значения": Светлана Бондарчук рассказала, как пережить развод после 40

Она посоветовала женщинам "открыть свое сердце"

Бывшая жена российского режиссёра Фёдора Бондарчука 51-летняя Светлана Бондарчук рассказала, как пережить развод после 40 лет.

"Ну, распался брак и распался - надо идти дальше. Я постоянно говорю: неважно, в каком возрасте вы ищете парня. Возраст не имеет значения, просто откройте своё сердце. Сейчас я счастлива больше, чем, наверное, за последние несколько десятков лет", - цитирует Бондарчук издание "Стархит".

Она также сказала, что верит в судьбу и правильные встречи, но не считает, что "мы приговорены к чему-то конкретному".

В августе 2020 года Светлана Бондарчук вышла замуж за дизайнера Сергея Харченко. Бракосочетание прошло в Гагаринское ЗАГСе. Незадолго до свадьбы Бондарчук ушла с поста главного редактора журнала Hello.

В 2016 году Светлана развелась с режиссером Федором Бондарчуком. Экс-супруги воспитывают сына и дочь.

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