ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин обратился к россиянам из-за попыток Запада переписать историю Второй мировой

15:28
  • воскресенье
  • 06 сентября 2020

Президент уверен, что наш народ не должен ничего и никому доказывать

Президент России Владимир Путин попросил россиян сделать все возможное, чтобы правда о Второй мировой войне не была забыта. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 1".

Путин связал попытки переписать историю с политической борьбой
Историки обвинили Запад в попытках переписать историю Второй мировой

Говоря о попытках Запада переписать историю, глава государства заявил, что Россия никому ничего не должна доказывать.

"Мы должны противопоставить этому объективную информацию, которой у нас достаточно, архивных документов, видео, фотоматериалов, которые на десятилетия вперед, а может быть, и на гораздо больший срок вперед не дадут никому возможности извращать эту историю для того, чтобы достигать каких-то своих конъюнктурных сиюминутных политических целей, наносить ущерб памяти нашего народа, памяти наших отцов, дедов, которые отдали свои жизни в борьбе с нацизмом", - сказал Путин.

1 сентября Путин провел открытый урок для школьников. В частности, он назвал "коллаборационистами сегодняшнего дня" тех, кто сейчас соглашается с инициаторами искажения исторической правды о событиях Второй мировой войны.

Запрет на искажение исторической правды или на умаление значения подвига народа при защите Отечества был внесен в Конституцию в пакете последних поправок.

Видео: главные заявления Путина на открытом уроке

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.