Путин обратился к россиянам из-за попыток Запада переписать историю Второй мировой

Президент уверен, что наш народ не должен ничего и никому доказывать

Президент России Владимир Путин попросил россиян сделать все возможное, чтобы правда о Второй мировой войне не была забыта. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 1".

Говоря о попытках Запада переписать историю, глава государства заявил, что Россия никому ничего не должна доказывать.

"Мы должны противопоставить этому объективную информацию, которой у нас достаточно, архивных документов, видео, фотоматериалов, которые на десятилетия вперед, а может быть, и на гораздо больший срок вперед не дадут никому возможности извращать эту историю для того, чтобы достигать каких-то своих конъюнктурных сиюминутных политических целей, наносить ущерб памяти нашего народа, памяти наших отцов, дедов, которые отдали свои жизни в борьбе с нацизмом", - сказал Путин.

1 сентября Путин провел открытый урок для школьников. В частности, он назвал "коллаборационистами сегодняшнего дня" тех, кто сейчас соглашается с инициаторами искажения исторической правды о событиях Второй мировой войны.

Запрет на искажение исторической правды или на умаление значения подвига народа при защите Отечества был внесен в Конституцию в пакете последних поправок.

Видео: главные заявления Путина на открытом уроке

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