Жители всех областей Белоруссии вышли на акции протеста

В Минске начались задержания

Жители Белоруссии в воскресенье вышли на акции протеста под общим названием "Марш единства". Оппозиция требует ухода с поста президента Александра Лукашенко и новых выборов.

Митинги проходят во всех областях республики, сообщили в МВД страны. В ведомстве также заявили о задержании порядка десяти человек в Минске.

"Все задержанные - это участники массовых несанкционированных мероприятий, которые используют в том числе негосударственную символику", - отметили в МВД Белоруссии.

ТАСС сообщает о перебоях с интернетом в центре Минска. В Сеть не получается выйти на проспекте Победителей у стелы "Минск - город-герой", а также в районе площадей Победы и Якуба Колосса.

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