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Российская команда одержала победу на международных армейских играх

16:13
  • воскресенье
  • 06 сентября 2020

Сергей Шойгу наградил военных

На подмосковном полигоне Алабино завершились шестые Армейские игры. Мероприятие по традиции закрыл самый массовый и зрелищный конкурс - финал танкового биатлона.

За чемпионский титул сражались экипажи сборных России, Белоруссии, Китая и Азербайджана. Основная борьба разгорелась между Россией и Китаем. Победу забрали наши военные - решающим фактором стала предельно высокая скорость, которую на третьем круге развил механик-водитель российского экипажа, передает "ТВ Центр".

В этом году участие в Армейских играх приняли команды из тридцати двух стран. Для девяти из них - это дебютный опыт. В абсолютном большинстве соревнований победителями стали российские военные. Своих соперников они оставили далеко позади, показав лучшие результаты сразу в нескольких дисциплинах. В Новосибирской области на двух этапах состязаний наши военные разведчики даже установили новые мировые рекорды. Российскую команду наградил министр обороны.

"Мы завершаем шестые международные Армейские игры. Игры, в которых есть победители и нет проигравших. Игры, в которых появились новые друзья, но не враги. Игры, в которых появились новые мастера, мастерство которых - я очень надеюсь - применяться будет только на соревнованиях и только на учениях. Очень надеюсь, что на следующий год нас будет больше. Больше будет стран, которые принимают эти игры. Больше будет участников, а значит больше будет друзей и больше будет тех, кто действительно хочет сотрудничать и дружить. И тех, кто, надеюсь, никогда не поднимет оружие на тех, с кем повстречался на этих играх", - заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

После официальной части в рамках масштабного светового шоу над парком "Патриот" пролетели 700 дронов. Беспилотники продемонстрировали не только фигуры высшего пилотажа, но и поразительную точность в управлении. Строй объединился в объёмные фигуры - символы Вооружённых сил России. Завершилась церемония закрытия грандиозным салютом - небо в подмосковном Алабино окрасилось в цвета государственного флага.

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