Коронавирусом в мире за сутки заразилось рекордное количество человек

COVID-19 выявили у 304 626 человек

За последние сутки в мире коронавирус выявили у 304 626 человек, следует из данных Университета Джонса Хопкинса, что является рекордным количеством с начала пандемии. Предыдущий рекорд был поставлен 14 августа, когда в течение 24 часов COVID-19 диагностировали у 304 351 человека.

Всего в мире на сегодняшний день выявлено почти 27 миллионов инфицированных, передает "ТВ Центр". Чуть меньше четверти от общего числа - жители США. Несмотря на это, американские власти не хотят нагнетать обстановку перед выборами жёсткими ограничениями. С начала сентября открылись школы и университеты, но многие родители пускать детей в школу просто опасаются.

Второе место в мировом списке по-прежнему удерживает Бразилия - 4 миллиона 123 тысячи заболевших. Однако в выходные все пляжи Копакабаны переполнены. В стране установилась очень жаркая погода и многие, даже осознавая риск, проводят свободные дни среди огромной толпы отдыхающих.

Всего на 9 тысяч меньше заболевших - в Индии. Но темпы распространения вируса в этой стране заметно выросли. В субботу зафиксировано более 90 тысяч новых случаев. В первой десятке стран с наибольшим числом заражённых нет ни одного европейского государства. Но на этой неделе количество выявленных случаев в Испании, Германии, Франции также росло.

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