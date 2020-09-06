Турецкий отель подпортил свадебное путешествие сына Валерии

Медовый месяц пошел не по плану, и паре пришлось сменить локацию

Сын Валерии Арсений Шульгин отправился в свадебное путешествие на турецкий курорт. Судя по его блогу, отдых не задался сразу после прилета в страну. Так, багаж новоиспеченной пары потеряли при заселении, не понравился молодоженам и сам отель.

"Указывали одну большую кровать, заходим в отель – соединенные, но две раздельные кровати с дыркой посередине. Мелочь, но не очень приятно для свадебного путешествия", - написал в сторис своего блога в инстаграме Шульгин.

Отель не подошел паре сразу по многим параметрам. Как оказалось, номера в гостинице "уставшие", а клиентоориентированность страдает.

Кроме этого, не понравился молодому предпринимателю и каменистый пляж.

В результате Шульгин сменил отель. В своих последних сторис молодой человек похвастался красивым видом из окна на горы.

Младший сын певицы Валерии женился в конце августа. Избранницей 21-летнего Арсения Шульгина стала девушка по имени Лиана. Вместе они уже около года.

Видео: Валерия расплакалась на свадьбе сына Арсения

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