Шойгу рассказал о самолетах НАТО, имитирующих нанесение авиаударов

Эта информация настораживает министра обороны России

Минобороны России фиксирует регулярные полеты авиации стран НАТО, которая имитирует нанесение ракетных ударов. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

"Если раньше с той или иной частотой, конечно, не так, как сейчас, несколько реже, была это в основном разведывательная авиация, то сейчас начались регулярные полеты и заходы с тренировкой, имитацией нанесения ракетных ударов, в том числе с применением большого количества самолетов", - заявил министр в эфире "России-24".

По словам Шойгу, эта информация "настораживает". Он напомнил о недавнем полете американских стратегических бомбардировщиков B52H над Балтикой.

4 сентября восемь российских истребителей поднимались на перехват трех американских стратегических бомбардировщиков B-52H. Инцидент произошел над акваториями Черного и Азовского морей.

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