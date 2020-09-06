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Шойгу рассказал о самолетах НАТО, имитирующих нанесение авиаударов

17:59
  • воскресенье
  • 06 сентября 2020

Эта информация настораживает министра обороны России

Минобороны России фиксирует регулярные полеты авиации стран НАТО, которая имитирует нанесение ракетных ударов. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.
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"Если раньше с той или иной частотой, конечно, не так, как сейчас, несколько реже, была это в основном разведывательная авиация, то сейчас начались регулярные полеты и заходы с тренировкой, имитацией нанесения ракетных ударов, в том числе с применением большого количества самолетов", - заявил министр в эфире "России-24".

По словам Шойгу, эта информация "настораживает". Он напомнил о недавнем полете американских стратегических бомбардировщиков B52H над Балтикой.

4 сентября восемь российских истребителей поднимались на перехват трех американских стратегических бомбардировщиков B-52H. Инцидент произошел над акваториями Черного и Азовского морей.

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