"Сняла добрая дочка": Рената Литвинова показала фото в купальнике без обработки

Режиссер отдыхает с дочерью на курорте

Режиссер, актриса Рената Литвинова опубликовала фотографию со своей тренировки. На снимке, который сделала дочь артистки, Литвинова запечатлена в купальнике.

"Предельно честное фото, снятое "доброй дочкой" - гантеля осталась за кадром - я её сфотографировала отдельно - привет моему тренеру Кате. Мучения продолжаются", - подписала фотографию Литвинова.

Подписчики актрисы похвалили за то, что та не постеснялась опубликовать кадр без ретуши и фильтров в соцсетях.

- За такую честность только гордиться можно. Вы в отличной форме. - Рената всегда великолепна. Даже с гантелей за кадром. - Вы огромный пример всем женщинам. Вы сама женственность!

В настоящий момент Литвинова находится на отдыхе у моря вместе со своей дочерью Ульяной. Какое именно направление выбрала звезда для отпуска, не раскрывается.

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