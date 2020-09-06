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"Сняла добрая дочка": Рената Литвинова показала фото в купальнике без обработки

18:26
  • воскресенье
  • 06 сентября 2020

Режиссер отдыхает с дочерью на курорте

Режиссер, актриса Рената Литвинова опубликовала фотографию со своей тренировки. На снимке, который сделала дочь артистки, Литвинова запечатлена в купальнике.

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"Предельно честное фото, снятое "доброй дочкой" - гантеля осталась за кадром - я её сфотографировала отдельно - привет моему тренеру Кате. Мучения продолжаются", - подписала фотографию Литвинова.

Подписчики актрисы похвалили за то, что та не постеснялась опубликовать кадр без ретуши и фильтров в соцсетях.

- За такую честность только гордиться можно. Вы в отличной форме.

- Рената всегда великолепна. Даже с гантелей за кадром.

- Вы огромный пример всем женщинам. Вы сама женственность!

В настоящий момент Литвинова находится на отдыхе у моря вместе со своей дочерью Ульяной. Какое именно направление выбрала звезда для отпуска, не раскрывается.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Renata (@renatalitvinovaofficiall) on

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