У певца Валерия Ефремова умерла новорожденная дочь

Солист 5sta Family тяжело переживает трагедию в семье

Певец Валерий Ефремов сообщил о смерти своей дочери Виктории. Девочка родилась 25 августа.

"Спасибо тебе, наша кроха! Это были самые прекрасные 9,5 дня в нашей жизни! Ты изменила нас, сделала лучше и сильнее, ты дала нам почувствовать, как это прекрасно - быть родителями. И пусть мы сами сейчас до конца не понимаем всего, что ты нам дала за этот короткий промежуток времени, мы обязательно поймем, и всегда будем вспоминать тебя с благодарностью и любовью, которой ты наполнила наши сердца", - написал солист группы 5sta Family в своем блоге в инстаграме.

В настоящий момент страница Ефремова в соцсети закрыта. Как пишет "Стархит", музыкант также опубликовал стихотворение: "Мое невесомое счастье, сожмется весь мир в одночасье, смешаются счастье и горе, пусть говорят шансов нет, мы поборемся. Виктория".

Возлюбленная певца Анна пока никак не прокомментировала трагедию в семье.

Валерий Ефремов - певец, музыкант, участник группы 5sta Family.

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