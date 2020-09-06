ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

У резиденции Лукашенко распылили перцовый газ

18:55
  • воскресенье
  • 06 сентября 2020

В воскресенье в Минске и других городах Белоруссии проходят протесты

Во время протестов у резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске дважды применили перцовый газ. Как пишет ТАСС, пока неизвестно, с чьей стороны был применен газ – протестующих или ОМОН.

Жители всех областей Белоруссии вышли на акции протеста
Лукашенко назвал главную проблему Белоруссии

По данным РИА Новости, инцидент произошел после того, как некоторые из демонстрантов вплотную подошли к кордону милиции и начали делать надписи на щитах силовиков.

От вещества у участников акции заслезились глаза, сильно заложило нос, появилось жжение в горле, стало тяжело дышать. Многих протестующих это заставило отойти от заграждений у резиденции Лукашенко.

В настоящее время у Дворца независимости начались задержания. Полиция разгоняет протестующих, которые собрались на "Марш единства".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Участники акции оппозиции и сотрудники милиции на одной из улиц в Минске
Участники акции оппозиции и сотрудники милиции на одной из улиц в Минске
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.