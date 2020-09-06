У резиденции Лукашенко распылили перцовый газ

В воскресенье в Минске и других городах Белоруссии проходят протесты

Во время протестов у резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске дважды применили перцовый газ. Как пишет ТАСС, пока неизвестно, с чьей стороны был применен газ – протестующих или ОМОН.

По данным РИА Новости, инцидент произошел после того, как некоторые из демонстрантов вплотную подошли к кордону милиции и начали делать надписи на щитах силовиков.

От вещества у участников акции заслезились глаза, сильно заложило нос, появилось жжение в горле, стало тяжело дышать. Многих протестующих это заставило отойти от заграждений у резиденции Лукашенко.

В настоящее время у Дворца независимости начались задержания. Полиция разгоняет протестующих, которые собрались на "Марш единства".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"