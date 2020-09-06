Опубликовано видео последствий смертельной аварии в Амурской области

Один человек погиб

В Амурской области один человек погиб и семеро пострадали в аварии на трассе Благовещенск - Свободный. В тёмное время суток столкнулись два легковых автомобиля. ТВЦ.RU публикует видео последствий ДТП.

В результате сильного удара одна из машин загорелась. Из ближайшего села - Новопетровки - на вызов сразу же отправилась команда пожарных. На место выехали также спасатели, врачи и полицейский наряд. Ещё до прибытия помощи очевидцы ДТП смогли вытащить из горящей машины людей.

Полиция начала проверку, чтобы установить причины и детальные обстоятельства происшествия.

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