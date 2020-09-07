Жителям Владивостока рекомендовали не выходить на улицы из-за тайфуна

Ожидаются порывы ветра до 32 метров в секунду

Жителям Владивостока рекомендовано не выходить на улицы, забрать детей из школ и детских садов, в случае, если тайфун "Хайшен" достигнет силы, о которой предупреждают синоптики.

Ожидаются порывы ветра до 32 метров в секунду, это примерно в два раза меньше силы другого тайфуна - "Майсак", последствия которого устраняют до сих пор. Три тысячи человек остаются без света. Счёт поваленным деревьям идёт на сотни.

Новый тайфун кроме столицы Приморья, может затронуть Партизанск, Артём, Находку, Уссурийск и ещё 12 районов края. В случае необходимости будет закрыт проезд по мосту на остров Русский.

В Приморье перебрасывают дополнительные силы МЧС и спецтехнику, в регион также направлены бригады энергетиков.

"Хайшен" идёт со стороны Японии, там уже пострадали около 40 человек на острове Кюсю. Распоряжения об эвакуации в безопасные места из-за угрозы наводнений и оползней получили около 8,5 миллиона жителей других префектур. Силу ветра в эпицентре шторма синоптики оценивают как "чрезвычайно мощную". В зоне бедствия оборваны линии электропередачи. Отменены 600 авиарейсов, произошли перебои в движении поездов.

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