На Кубани ликвидируют последствия мощной грозы

Водителям пришлось непросто на дороге в момент удара стихии

Последствия мощной грозы ликвидируют на Кубани. В Новороссийске затоплены улицы и дворы, кое-где из воды едва виднеются машины, которые были на парковке в момент удара стихии. Тем, кто оказался на дороге, тоже пришлось непросто, водители форсировали бурные потоки, погрузившись в воду практически по фары.

В Хабаровском крае, где из берегов после сильных осадков вышел Амур, затоплены более тысячи двухсот приусадебных участков. В двух сёлах дежурят сотрудники МЧС, людям доставляют продукты, помогают перевезти вещи к соседям, дома которых стоят выше. В пригороде самого Хабаровска, на островных территориях, где много дач, вода тоже серьезно поднялась.

"Мы думаем, что все равно уйдет эта вода, надеемся на это и не загадываем, что там дальше будет. Конечно, в прошлом году много воды было и дом был затоплен", - сказал местный житель.

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