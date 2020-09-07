Лавров и Вучич обсудили Косово

Президент Сербии проинформировал главу МИД России об итогах поездки в Вашингтон

Президент Сербии Александр Вучич в воскресенье в ходе телефонного разговора с Сергеем Лавровым проинформировал министра иностранных дел России об итогах своего визита в Вашингтон, где он провёл переговоры с премьер-министром непризнанного Косова Авдуллой Хоти.

Как сообщили в российском МИД, Москва и Белград подтвердили нацеленность на развитие отношений стратегического партнёрства и политического диалога. При обмене мнениями по проблеме Косова, Лавров подчеркнул неизменность позиции России в пользу поиска прочного и долговременного урегулирования на основе соответствующей резолюции Совета Безопасности ООН.

В минувшую пятницу в Вашингтоне Александр Вучич и премьер-министр непризнанного Косова Авдулла Хоти подписали соглашение о нормализации экономических отношений. По данным СМИ, оно предполагает, в частности, инвестиции в размере 13 миллиардов долларов в совместные проекты, включая инфраструктуру.

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