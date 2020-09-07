Милиция задержала десятки человек на "Марше единства" в Белоруссии

В рядах протестующих встречаются провокаторы

В Минске противники действующего президента Александра Лукашенко провели очередную несогласованную акцию протеста. Сотрудники правоохранительных органов, которые следили за соблюдением порядка, задержали несколько десятков наиболее активных её участников. Тем временем ещё один из лидеров оппозиции - Ольга Ковалькова - покинула Белоруссию, перебравшись в Польшу. Именно из этой страны, а также из соседней Литвы, громче всего звучат подстрекательские призывы к белорусам выходить на улицы.

Уроки прошедших нескольких недель в Белоруссии, кажется, усвоили все. ОМОН заранее выстроился на проспекте Победителей в Минске и перекрыл несколько центральных улиц. Протестующие, видимо, все же ознакомившись с прогнозом погоды, на этот раз взяли с собой зонты и дождевики. В прошлые выходные Сеть уже облетели вот эти видеокадры. Суровые мужчины в камуфляже проводят через оцепление старушку. Хотели было и сумки донести, но женщина отказалась. Колонна протестующих как обычно направилась ко Дворцу Независимости. Воскресную акцию протестующие гордо и пафосно назвали "Маршем единства". Впрочем, как раз единством оппозиция похвастаться не может. Светлана Тихановская - в Литве, Павел Латушко - в Польше. Туда же направилась их соратница Ольга Ковалькова. На специально организованной в Варшаве пресс-конференции Ковалькова в красках рассказала, как ее заставили покинуть Белоруссию.

"Посадили в свою машину, надели капюшон, дали маску, положили на заднее сиденье и вывезли меня из изолятора. Я не собиралась и никогда не планировала покидать Белоруссию, скоро я вернусь", - пообещала Ольга Ковалькова, член президиума Координационного совета белорусской оппозиции.

А вот кадры с погранпункта. Ковалькова сама проходит паспортный контроль и направляется в Варшаву рейсовым автобусом. Но Запад почему-то должен поверить ее словам, а не фактам. Да и вообще Единая Европа могла бы помочь белорусской оппозиции "содержательно и ощутимо" и на кону ведь реноме всей европейской бюрократии. Слова главы литовского МИД Линкявичуса цитирует Financial Times.

"Доверие к международной политике Евросоюза подрывается из-за его недостаточных действий в ситуации с Белоруссией, в то время как он должен создавать условия для демократии и противостоять влиянию России. Иногда мы реагируем слишком поздно, и наши меры разобщены и не производят никакого впечатления на общество или на людей во власти", - заявил министр.

Литва санкции в отношении белорусских властей уже ввела, а вот общеевропейским рестрикциям противятся Германия, Франция и Италия. Главные рычаги воздействия, конечно, экономические. Впрочем, сам белорусский президент уверен - для того, чтобы экономика нормально функционировала, уже сделано немало. Надо отдать должное договоренностям с Россией, отметил Лукашенко на совещании с членами совета безопасности страны.

"Главная наша задача, главная наша проблема, главная наша обеспокоенность - это экономика. Есть экономика - значит будет все стабильно. Нет экономики - то тогда не надо рассчитывать на идеологию, на безопасность, на спокойствие в стране", - полагает президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Власть сосредоточена на решении конкретных текущих проблем. В то время как оппозиция взывает к западным партнерам, не скрывая - обещаний или угроз в адрес Александра Лукашенко мало. Нужны чёткие ясные европейские гарантии.

"Белорусское общество ждёт очень конкретных сигналов по поводу того, что может предложить Европейский союз. В качестве подобного "мощного" сигнала "продемократические" силы, выступающие против белорусского президента Александра Лукашенко, могли бы воспринять обещание Брюсселя заключить с Минском соглашение о свободной торговле или же предоставить ему финансовую помощь", – пишет Le Figaro.

Киев, который сейчас как раз-таки пожинает плоды такой помощи, в очередной раз заверил, что отношения Украины и Белоруссии прежними уже не будут.

"И не только из-за массовых и системных нарушений прав человека в Беларуси. Украина почему-то во всём, оказывается, виновата. Это недружественная политика, и мы не должны этого терпеть", - сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

О том, что в Белоруссии были замечены украинские радикалы, министр почему-то не упомянул. В рядах протестующих все чаще встречаются провокаторы и вандалы. Этот молодой человек, например, привлекался к ответственности 70 раз, а теперь сорвал со здания прокуратуры флаг и искромсал его ножом. Другой задержанный распылил перцовый газ в лицо милиционеру. На воскресных несанкционированных акциях протеста по всей стране задержаны десятки человек. Точное число МВД обещает назвать в ближайшее время. Констатируя: ситуация в республике находится под полным контролем.

Матвей Шестаков, Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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