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Опубликовано видео крупного пожара в Свердловской области

09:25
  • понедельник
  • 07 сентября 2020

Огонь вспыхнул на складе, где хранились бочки с техническим маслом

В Свердловской области этой ночью тушили крупный пожар. Огонь вспыхнул на складе, где хранились бочки с техническим маслом.

Пламя также перекинулось на здание пилорамы. Спасателям потребовалось два часа, чтобы  локализовать очаг возгорания.  Работу осложняла угроза взрыва горючих веществ. Площадь пожара составила около тысячи квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет.

На месте ЧП сейчас развёрнута передвижная химическая лаборатория для контроля качества воздуха. Превышения предельной допустимой концентрации вредных веществ не зафиксировано, сообщает региональное управление МЧС.

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