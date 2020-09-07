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Самолет МЧС доставил гумпомощь жителям ЦАР, Конго и Зимбабве

09:27
  • понедельник
  • 07 сентября 2020

Россия поможет странам Африки в борьбе с коронавирусом

Самолёт МЧС России доставил гуманитарную помощь жителям Центральной африканской республики,  Конго и Зимбабве.

Ил-76 привёз 25 тонн грузов: средства индивидуальной защиты, медицинские изделия, дезинфицирующие растворы. Всё это будет направлено на борьбу с распространением коронавирусной инфекции. Помощь оказана в соответствие с распоряжением правительства России.

Наша страна помогала и другим государствам, в том числе Италии и Сербии.

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