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Первую ракетку мира дисквалифицировали за попадание мячом в судью

08:25
  • понедельник
  • 07 сентября 2020

Спортсмен извинился за свое поведение

Первую ракетку мира Новака Джоковича дисквалифицировали на Открытом чемпионате США по теннису за попадание мячом в судью.

Инцидент произошел во время первого сета, который закончился в пользу испанца Пабло Карреньо-Бусты. Джокович проиграл свою подачу и, не глядя, ударил по мячу. Последний полетел в судью, которая вскрикнула и упала, передает РИА Новости.

Джокович заявил, что это произошло случайно. Он попросил прощения у организаторов Открытого чемпионата США и поблагодарил близких за поддержку, пишет издание "Чемпионат".

"Мне очень жаль, что я причинил ей такой стресс. Это не было намеренно. Это было неправильно. Я хочу превратить этот неприятный опыт, дисквалификацию с турнира, в важный жизненный урок, чтобы я мог продолжать расти и развиваться как личность", - написал спортсмен в своем Facebook.

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