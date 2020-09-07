В сирийской Хаме началось строительство Храма Святой Софии

Он появится в районе, где основная часть жителей - христиане

В сирийской провинции Хама началось строительство храма святой Софии. Он появится в районе, где основная часть жителей - христиане. В церемонии закладки первого камня приняли участие священнослужители и представители российского Минобороны. Около храма также планируется установить памятник тем, кто погиб в борьбе с террористами.

Вокруг закладного камня новой Святой Софии - две таблички: на русском и арабском языках. Участники церемонии - сирийские священнослужители и российские военные. Это уже символ. Как и то, что рядом с храмом будет установлен памятник воинскому братству двух народов.

"Это не просто памятник погибшим, это символ братской дружбы. Пусть это священное место станет значимым для всего христианского мира, каким является Собор Святой Софии", - сказал Александр Чайко, командующий группировкой войск России в Сирии.

Место для строительства выбрано неслучайно. Небольшой город Скальбия в провинции Хама - один из центров православия в Сирии. Его немногочисленное ополчение в результате ожесточенных боев смогло сдержать многократно превосходящие силы боевиков и изгнать их. Как теперь надеются, навсегда. И это было бы невозможно без поддержки российских военных, которые научили ополченцев обороняться.

"Мы будем молиться за души мучеников - сирийских и российских. Мы хотим построить здесь новую Святую Софию. Этот храм будет памятью для сирийцев и россиян, для всех верующих мира", - прокомментировал Набель Аль-Абдалла, командир ополчения Скальбии.

Отстояв свою землю, жители Скальбии приступили к восстановлению того, что разрушили боевики. А совсем недавно узнали, что разрушают не только мины и снаряды. Разрушать способна политика. Новость о том, что Софийский Собор в Стамбуле стал мечетью, болью отозвалась в сердце сирийских христиан. Так появилась идея возвести новую Софию.

Подробности смотрите в репортаже Алексея Платонова.

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