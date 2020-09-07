ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Помощник Харламова рассказал о самочувствии артиста

08:20
  • понедельник
  • 07 сентября 2020

В Сети появились предположения, что шоумен болен коронавирусом

Помощник юмориста Гарика Харламова прокомментировал сообщения о том, что резидент Comedy Club заболел коронавирусной инфекцией.

Харламов пошутил про развод с Асмус на фоне моста в Петербурге
Харламов потерял бизнес после расставания с Асмус

Ранее несколько Telegram-каналов сообщили о том, что Гарик Харламов якобы заразился коронавирусом, из-за чего в результате были отменены съемки Comedy Club.

Помощник артиста опроверг эту информацию и рассказал, что у Харламова на деле не COVID-19, а обычная простуда. Он подчеркнул, что шоумен сдал тест на коронавирус и получил отрицательный результат, передает Пятый канал.

"Нет, не заболел. Неправда. Он просто простудился, у него была температура немного. Никакого COVID-19 у него", - заявил помощник Харламова.

Первые сообщения о новой коронавирусной инфекции COVID-19 начали поступать в конце прошлого года, болезнь обнаружили в Китае. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. За все время с момента появления инфекции в мире заболело около 26,2 миллиона человек, 867 тысяч из них скончались.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Гарик Харламов
Гарик Харламов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.