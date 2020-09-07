Помощник Харламова рассказал о самочувствии артиста

В Сети появились предположения, что шоумен болен коронавирусом

Помощник юмориста Гарика Харламова прокомментировал сообщения о том, что резидент Comedy Club заболел коронавирусной инфекцией.

Ранее несколько Telegram-каналов сообщили о том, что Гарик Харламов якобы заразился коронавирусом, из-за чего в результате были отменены съемки Comedy Club.

Помощник артиста опроверг эту информацию и рассказал, что у Харламова на деле не COVID-19, а обычная простуда. Он подчеркнул, что шоумен сдал тест на коронавирус и получил отрицательный результат, передает Пятый канал.

"Нет, не заболел. Неправда. Он просто простудился, у него была температура немного. Никакого COVID-19 у него", - заявил помощник Харламова.

Первые сообщения о новой коронавирусной инфекции COVID-19 начали поступать в конце прошлого года, болезнь обнаружили в Китае. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. За все время с момента появления инфекции в мире заболело около 26,2 миллиона человек, 867 тысяч из них скончались.

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