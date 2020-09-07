Пугачева и Галкин ответили на слухи о разводе

Они показали совместный снимок

Телеведущий Максим Галкин и певица Алла Пугачева прокомментировали слухи о разводе. Сделали они это с помощью милых и забавных фотографий.

Супруги позируют на фоне своего замка в Подмосковье. Галкин улыбается, глядя в камеру, а озорная Примадонна показывает язык - видимо, всем тем, кто распускает слухи о их разводе. "Не дождетесь, сплетники", - написал шоумен.

Если судить по Instagram, Галкин и Пугачева почти ежедневно демонстрируют семейную идиллию. Откуда возникли слухи о проблемах в их отношениях, неизвестно.

Друг семьи Филипп Киркоров недавно отказался говорить на тему их предполагаемого развода. "Просто неприлично комментировать то, что происходит в этой семье", - объявил певец, добавив, что Пугачева "находится в прекрасной форме".

Напомним, что Максим Галкин и Алла Пугачева женаты с 2011 года. В 2013 году суррогатная мать родила им двойняшек.

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