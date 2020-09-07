ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Пугачева и Галкин ответили на слухи о разводе

08:33
  • понедельник
  • 07 сентября 2020

Они показали совместный снимок

Телеведущий Максим Галкин и певица Алла Пугачева прокомментировали слухи о разводе. Сделали они это с помощью милых и забавных фотографий.
Галкин показал, как они с Пугачевой собирают детей в школу

Супруги позируют на фоне своего замка в Подмосковье. Галкин улыбается, глядя в камеру, а озорная Примадонна показывает язык - видимо, всем тем, кто распускает слухи о их разводе. "Не дождетесь, сплетники", - написал шоумен.

Если судить по Instagram, Галкин и Пугачева почти ежедневно демонстрируют семейную идиллию. Откуда возникли слухи о проблемах в их отношениях, неизвестно.

Друг семьи Филипп Киркоров недавно отказался говорить на тему их предполагаемого развода. "Просто неприлично комментировать то, что происходит в этой семье", - объявил певец, добавив, что Пугачева "находится в прекрасной форме".

Напомним, что Максим Галкин и Алла Пугачева женаты с 2011 года. В 2013 году суррогатная мать родила им двойняшек.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Максим Галкин и Алла Пугачева
Максим Галкин и Алла Пугачева
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.