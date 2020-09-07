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Москву ждет последний теплый день

08:31
  • понедельник
  • 07 сентября 2020

В город придет настоящая осень

Понедельник, 7 сентября, имеет все шансы стать последним теплым днем в Москве в этом году. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, со вторника в столицу придет резкое похолодание.

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"В центре Европейской России значительное изменение погоды. В понедельник будет теплый, даже жаркий воздух с юго-востока и солнца не будет. Теплынь. Со вторника начнется настоящая осень: резкое изменение ветровых потоков, придут северные воздушные массы", - предупредил синоптик.

Он отметил, что в Центральном регионе резко похолодает сразу на 7-8 градусов. Если в понедельник температура воздуха составит 23-25 градусов, то уже ко вторнику столбики термометров опустятся до 17-18 градусов. При этом с каждым днем будет становиться на один градус холоднее.

Вильфанд предупредил, что уже к концу этой недели максимальная температура - 15 градусов, а периодически она будет опускаться ниже 10 градусов, передает РИА Новости.

"И все равно это значение остается выше нормы. Хочу уточнить, что именно таким должен быть сентябрь", - добавил метеоролог.

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